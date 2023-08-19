2023-08-19T07:21:56+03:00
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В ГД призвали к мораторию на проверки пользования авторскими правами Запада
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В Госдуме выступили с предложением о введении дополнительного моратория на проверки нарушения авторских и смежных прав для предпринимателей, которые продолжают пользоваться... ПРАЙМ, 19.08.2023
ит-бизнес, экономика, технологии, промышленность, новости, госдума, авторские права, ушедшие компании
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Госдуме выступили с предложением о введении дополнительного моратория на проверки нарушения авторских и смежных прав для предпринимателей, которые продолжают пользоваться интеллектуальной собственностью компаний из недружественных стран в интересах РФ, с такой инициативой депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) обратится в кабмин.
В беседе с РИА Новости Хамзаев напомнил, что сегодня нарушение авторских и смежных прав, ровно как и присвоение авторства, подлежит уголовной ответственности, вне зависимости, ушла ли та или иная компания в одностороннем порядке из России или нет.
"До отмены санкций западными странами должен действовать мораторий на проверки и дальнейшие штрафные санкции бизнеса, предпринимателей, которые используют западную интеллектуальную собственность без лицензии. От кинофильмов до промышленного софта… Считаю, будет правильным, если будет наложен дополнительный мораторий на проверки нарушения авторских и смежных прав для предпринимателей, которые продолжают пользоваться интеллектуальной собственностью компаний из недружественных стран в интересах России. С данной инициативой обращусь в правительство России", — сказал он.