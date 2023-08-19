МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Госдуме выступили с предложением о введении дополнительного моратория на проверки нарушения авторских и смежных прав для предпринимателей, которые продолжают пользоваться интеллектуальной собственностью компаний из недружественных стран в интересах РФ, с такой инициативой депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) обратится в кабмин. Путин поручил повысить минимум ущерба при нарушении авторских прав

В беседе с РИА Новости Хамзаев напомнил, что сегодня нарушение авторских и смежных прав, ровно как и присвоение авторства, подлежит уголовной ответственности, вне зависимости, ушла ли та или иная компания в одностороннем порядке из России или нет.

"До отмены санкций западными странами должен действовать мораторий на проверки и дальнейшие штрафные санкции бизнеса, предпринимателей, которые используют западную интеллектуальную собственность без лицензии. От кинофильмов до промышленного софта… Считаю, будет правильным, если будет наложен дополнительный мораторий на проверки нарушения авторских и смежных прав для предпринимателей, которые продолжают пользоваться интеллектуальной собственностью компаний из недружественных стран в интересах России. С данной инициативой обращусь в правительство России", — сказал он.