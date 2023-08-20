МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Спрос на квалифицированных IT-специалистов в августе 2023 года вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вместе с этим увеличились также зарплатные предложения, рассказал РИА Новости управляющий директор платформы "Авито Работа" Артем Кумпель. Минцифры оценил кадровый дефицит разработчиков в IT-отрасли

"По данным "Авито Работы", в августе 2023 года спрос на квалифицированные кадры в IT-сфере увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Зарплатные предложения демонстрируют рост вместе со спросом", — сказал Кумпель.

Он уточнил, что средняя предлагаемая заработная плата в отрасли выросла на 23% за последний год и достигла отметки 60 503 рубля в месяц. В разных вакансиях оклады достигают больших сумм, все зависит от квалификации и опыта. Например, frontend-разработчику предлагают до 300 тысяч рублей в месяц.

Спрос на операторов ПК вырос в 3,2 раза, а усредненные зарплатные предложения — на 50% до 49 792 рубля. Также востребованы специалисты по компьютерной технике: число таких вакансий увеличилось в 1,9 раза, оклад им стали предлагать на 20% больше — 72 768 рублей. Программистов стали искать в 1,3 раза чаще за последний год, а предлагаемые заработные платы выросли на 15% (73 029 рублей).

"Судя по востребованным вакансиям, сегодня работодателям IT-отрасли интересны как специалисты с высшим образованием, так и со средним. Согласно недавно проведенному опросу, в котором участвовали более 10 тысяч работающих россиян, 67% представителей IT-сферы назвали получение среднего профессионального образования по их направлению перспективным", — добавил Кумпель.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год. Министр отметил, что отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться: за прошлый год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений.