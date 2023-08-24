МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина (ИЭР) направили вице-премьеру министру Республики Куба Рикардо Кабрисасу Руису предложения по цифровизации налогового контроля и электронному банкингу, основанные на российском опыте, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который возглавляет российско-кубинский деловой совет. Российские специалисты направили предложения по развитию АПК Кубы

"В кубинском варианте единая платформа может включать в себя сервисы как по регистрации новых субъектов, ведению их реестров, уплате налогов, так и по банковскому обслуживанию: открытию счетов, расчетно-кассовому обслуживанию, приему платежей", — рассказали в пресс-службе.

"Сегодня Правительство Кубы задумалось о переходе от жёсткого государственного регулирования к развитию частной конкуренции. "Мы предложили воспользоваться российским опытом цифровизации налогового контроля и электронного банкинга, объединив эти технологии в рамках цифровой платформы – так называемого Суперсервиса", – пояснил исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко.

Предложения сформулированы в рамках работы совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики, который был создан по итогам меморандума, подписанного в ходе заседания межправительственной комиссии Россия-Куба.

Физическим базисом для Суперсервиса, согласно предложениям, должен послужить специализированный финансовый институт – Банк развития предпринимательства, созданный в партнерстве с одним из российских банков. Он должен будет вести реестры субъектов предпринимательства, обеспечивать онлайн-регистрацию, открывать им счета и вести расчетно-кассовое обслуживание, перечислять налоги в качестве налогового агента и передавать данные в автоматизированном формате в налоговый орган Республики Куба.

На этот же специализированный институт предлагается возложить и ответственность за обеспечение кубинского рынка банковскими терминалами и онлайн-кассами в нужном количестве.

"Создание Банка развития кратно увеличит возможности контроля за уплатой налогов, позволит резко сократить наличный денежный оборот, приведёт к дедолларизации экономики Кубы. Кроме того, внедрение платформы создаст базу для анализа экономической ситуации и контроля за ценами", — полагает Свириденко.