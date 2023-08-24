МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" обнаружила новую схему кражи денег, личной и финансовой информации через Telegram, в которой злоумышленники маскирутся под сервис для онлайн-обмена валюты, рассказали РИА Новости в компании. Эксперт рассказал, какие приложения чаще всего подделывают мошенники

"Злоумышленники выманивают деньги под видом обмена валюты в Telegram-боте. В новой скам-схеме, обнаруженной экспертами "Лаборатории Касперского", злоумышленники мимикрируют под сервис для онлайн-обмена валюты. Таким образом, мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию", — сообщили специалисты.

Поясняется, что мошенники создали ресурс, на котором предлагается обменять валюту и криптовалюту. На сайте есть раздел с отзывами, контактами и правилами сервиса, а также форма для расчета суммы, которую в итоге якобы получит жертва. После того, как пользователь решает обменять валюту, его просят перейти в Telegram-бот. В описании бота говорится, что сервис осуществляет операции по обмену валют и переводам за границу в странах СНГ и мира.

При покупке валюты наличными пользователю предлагается оформить заявку с менеджером, совершить оплату онлайн любым способом и забрать наличные в пункте выдачи. Оператор уточняет удобную для клиента точку выдачи и время, желаемый номинал купюр, персональные данные: ФИО получателя денег и его номер телефона, а также банк для оплаты. "Получить" средства можно через 40-60 минут после того, как клиент переведет деньги. Но фактически жертва просто теряет свои средства, а также подвергает риску личные данные.

"В последнее время злоумышленники стали чаще использовать Telegram-боты для реализации мошеннических схем. Вероятно, это связано с тем, что не все понимают, как работают такие сервисы, а ведь создать бота для своих целей может любой. Это вовсе не повод отказываться от их использования, важно лишь соблюдать основные правила цифровой безопасности и всегда с осторожностью совершать любые финансовые операции в интернете", — прокомментировала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.

Она также отметила, что пользователь должен насторожиться, если реквизиты для оплаты показывают, что деньги необходимо перевести не юридическому, а физическому лицу — по номеру телефона. Также специалисты компании рекомендуют использовать для финансовых операций только официальные, надежные сервисы. Нужно обращать внимание на отзывы пользователей и гарантии, которые предоставляет сервис.