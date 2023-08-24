МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" начал открывать доступ к своему новому финтех-сервису — "Сейвам", это накопительный продукт с ежедневными выплатами, ставкой на начальном этапе в 13% годовых и возможностью пополнять или снимать средства в любой момент без комиссии, сообщили в пресс-службе компании. "Яндекс Маркет" начал выпускать мебель под собственным брендом

"Яндекс открывает ранний доступ к "Сейвам". Это новый накопительный продукт со ставкой 13% годовых на первые три месяца, ежедневной выплатой процентов, кастомизацией счетов и возможностью положить или забрать деньги в любой момент без комиссии", — говорится в релизе.

Доступ открывается постепенно, сначала для активных пользователей "Карты Плюса" "Яндекс банка". После первых трех месяцев пользования ставка составит 9% годовых. На "Сейвах" можно открыть до 10 счетов, определить цель каждого из них — например, накопления для путешествий или покупки. Накопления на "Сейвах" защищены Агентством по страхованию вкладов.

"Пополнять счета можно переводом с "Карты Плюса" или по реквизитам из любого банка, а вывести деньги можно либо на "Карту Плюса" (и с неё уже в другой банк через СБП) или переводом по реквизитам на счет в любом банке", — добавили в компании.

"Яндекс" запустил собственный банк в 2021 году на базе приобретенного банка "Акрополь". Свой банк есть и у ритейлера "Озон" — "Ozon Банк", который в том числе предлагает карты с кешбэком и накопительные счета.

Кроме того, в феврале 2021 года стало известно, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит". Позже, в августе, банк был переименован в "Вайлдберриз банк".