МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российские разработчики представили нейросеть SheetsGPT, которая облегчит работу с электронными таблицами, новая технология упростит работу бухгалтеров, операторов персональных данных, сотрудников маркетплейсов и других специалистов, кто сталкивается с таким инструментом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ. В Яндексе рассказали, чему научилась нейросеть YandexGPT

"Российская команда разработчиков создала систему SheetsGPT на базе собственной нейросети, которая упростит работу бухгалтера, оператора персональных данных, сотрудника маркетплейсов и всех, кто работает с электронными таблицами — персональные данные, отчеты, заказы и продажи и многое другое. В будущем пользователь также сможет вносить изменения в таблицы. Такое решение избавит клиентов от заучивания формул и написания макросов", — сообщили в пресс-службе.

Руководитель проекта Антон Аверьянов пояснил, что в основе технологии лежит нейросеть, понимающая текстовые запросы пользователя: серверная часть обрабатывает эти запросы, преобразует в удобный для пользователя вид и возвращает ответы.

Для того, чтобы получить необходимые данные из электронной таблицы, нужно загрузить документ на сайт SheetsGPT и написать запрос. Обработка ответа занимает 8-15 секунд. Нейросеть может также сопоставлять и создавать срез по нескольким таблицам сразу, получать выборки в виде таблицы. В будущем разработчики планируют добавить возможность редактирования данных в таблицах через SheetsGPT.

“Мы предлагаем принципиально новый подход к работе с данными. Теперь не нужно знать формулы, писать макросы для того, чтобы с ними работать, — вам нужно только написать текстом то, что вы хотите получить”, — подчеркнул Аверьянов.

Сейчас проект находится на стадии прототипа, однако в ближайшее время команда планирует провести тесты и открыть продажи конечным потребителям, а также начать продажи на B2B и B2G-сегмент. Кроме того, разработчики рассматривают возможность подписать соглашение с НТИ о долгосрочной поддержке для того, чтобы увеличить потенциальный охват рынка.