МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Посещаемость стриминговых платформ в России в первом полугодии текущего года выросла в 1,5 раза, в числе популярных платформ — американская Twich, китайская Trovo и российская VK Play, которая запущена в апреле 2022 года, посчитали аналитики "Мегафона" по данным своих абонентов. ВТБ за семь месяцев получил рекордную прибыль

"Сегмент стриминга в России переживает бурный рост — в 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ увеличилась в 1,5 раза. Теперь конкуренцию Twitch здесь составляют китайский Trovo и новичок рынка — российский VK Play", — говорится в исследовании.

Аудитория Twich за год выросла на 24%, несмотря на то, что сервис ограничивает монетизацию. Российская аудитория китайской платформы Trovo от компании Tencent уменьшилась на треть за прошедший год.

Аналитики отметили, что основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров (17-25 лет) к миллениалам (25-35 лет). Третье место по доле пользователей занимает сегмент абонентов в возрасте 35-45 лет. Отмечается, что финансово поддерживают стримеров в основном миллениалы — они составляют 46% аудитории донатных сервисов, в то время как зумеры занимают здесь долю в 35%.

Аудитория российских донатных сервисов — сервисов, которые позволять отправлять пожертвования стримеру, видеобзорщику или ведущему канала на видеохостинге — за год увеличилась втрое.

"Самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. За первое полугодие ее посещаемость выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в топ-3 наиболее популярных сайтов для пожертвований у россиян вошли sponsr.ru и donatepay.ru", — отметили в "Мегафоне".