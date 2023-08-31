МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Новая образовательная платформа "Академика" начала работу в России, на ней размещены курсы от ведущих российских вузов, сообщили в пресс-службе Skillbox. Таиланд стал самым популярным направлением у россиян на зимний сезон

"В России запустилась новая EdTech-платформа "Академика" для обучения на программах от ведущих вузов и индустриальных партнеров. Ее задача — способствовать развитию онлайн-образования в стране с ориентиром на лучшие практики и подходы мировых лидеров IT-отрасли", — говорится в сообщении.

Общая сумма вложений в разработку образовательной онлайн-платформы превзошла 140 миллионов рублей.

В "Академике" уже представлены более 200 программ, среди которых курсы от НИУ ВШЭ, МГИМО, МФТИ, РУДН, НГУ, ТГУ и других учебных заведений. Целевая аудитория программ — совершеннолетние пользователи. Благодаря платформе у них появится возможность осваивать новые навыки за короткое время.

Вендоры смогут самостоятельно разрабатывать собственные курсы, загружать к ним задания разных форматов и отслеживать прогресс пользователей.

Сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков заявил, что платформа может изменить образование в цифровой среде в лучшую сторону. Платформа направлена на объединение ведущих вузы на одной площадке с целью сделать образование удобным, эффективным и современным.