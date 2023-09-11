ВС обязал Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака "Яндекс Афиша"
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Верховный суд согласился с нижестоящими инстанциями, которые по заявлению компании "Яндекс" обязали Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака "Яндекс Афиша", следует из опубликованного определения суда.
Судья ВС РФ отклонила кассационные жалобы ООО "Компания Афиша", которое до конца 2020 года входило в Rambler Group, а сейчас принадлежит "Сберинтертейменту", и Роспатента, просивших отправить дело на пересмотр Судебной коллегией по экономическим спорам. "Доводы кассационной жалобы… не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера", — говорится в определении.
"Компания Афиша" с 1998 года на портале "Афиша" (afisha.ru), а теперь и через свои мобильные приложения распространяет информацию о развлечениях и различных мероприятиях, а также продает билеты на них. Точно в таких же целях с 2005 года обозначение, включающее в себя слово "Афиша", использует и "Яндекс". Роспатент в апреле 2020 года удовлетворил возражение "Компании Афиша", которой с 2001 года принадлежит товарный знак "Афиша", на регистрацию на имя "Яндекса" в 2019 году бренда "Яндекс Афиша" и отменил регистрацию этого бренда.
Ведомство пришло к выводу, что указанные в возражении "Компании Афиша" товары и услуги имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Роспатент не признал противопоставляемые бренды сходными до степени смещения и способными ввести в заблуждение потребителей, однако пришел к выводу, что включение в товарный знак "Яндекса" чужого охраняемого элемента "Афиша" было неправомерным. "Яндекс" оспорил решение ведомства в суде.
Сначала Суд по интеллектуальным правам (СИП) в октябре 2020 года поддержал Роспатент, но в 2021 году президиум суда отправил дело на новое рассмотрение. На втором круге СИП в феврале признал решение Роспатента незаконным и обязал восстановить регистрацию знака "Яндекс Афиша". Суд установил, что спорный бренд "является единой семантической и лексической конструкций, как следствие, он состоит из одного словесного элемента "Яндекс Афиша" и не распадается на элементы, которые могут быть противопоставлены "старшему" товарному знаку "Афиша".
Как отметил суд в решении, восприятию потребителями спорного обозначения как единого целого способствовало широкое использование "Яндексом" для своих многочисленных сервисов конструкции "Яндекс + слово, обозначающее вид сервиса": "Яндекс Почта", "Яндекс Карты", "Яндекс Переводчик", "Яндекс Такси", "Яндекс Погода" и другие. Президиум СИПа согласился с первой инстанцией этого же суда и в мае отклонил кассации Роспатента и "Компании Афиша", третьего лица в процессе.
https://1prime.ru/itb/20230911/841711406.html