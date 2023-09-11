МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Верховный суд согласился с нижестоящими инстанциями, которые по заявлению компании "Яндекс" обязали Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака "Яндекс Афиша", следует из опубликованного определения суда. В "Яндексе" подсчитали долю компании на рынке умных устройств в России

Судья ВС РФ отклонила кассационные жалобы ООО "Компания Афиша", которое до конца 2020 года входило в Rambler Group, а сейчас принадлежит "Сберинтертейменту", и Роспатента, просивших отправить дело на пересмотр Судебной коллегией по экономическим спорам. "Доводы кассационной жалобы… не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера", — говорится в определении.

"Компания Афиша" с 1998 года на портале "Афиша" (afisha.ru), а теперь и через свои мобильные приложения распространяет информацию о развлечениях и различных мероприятиях, а также продает билеты на них. Точно в таких же целях с 2005 года обозначение, включающее в себя слово "Афиша", использует и "Яндекс". Роспатент в апреле 2020 года удовлетворил возражение "Компании Афиша", которой с 2001 года принадлежит товарный знак "Афиша", на регистрацию на имя "Яндекса" в 2019 году бренда "Яндекс Афиша" и отменил регистрацию этого бренда.

Ведомство пришло к выводу, что указанные в возражении "Компании Афиша" товары и услуги имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Роспатент не признал противопоставляемые бренды сходными до степени смещения и способными ввести в заблуждение потребителей, однако пришел к выводу, что включение в товарный знак "Яндекса" чужого охраняемого элемента "Афиша" было неправомерным. "Яндекс" оспорил решение ведомства в суде.

Сначала Суд по интеллектуальным правам (СИП) в октябре 2020 года поддержал Роспатент, но в 2021 году президиум суда отправил дело на новое рассмотрение. На втором круге СИП в феврале признал решение Роспатента незаконным и обязал восстановить регистрацию знака "Яндекс Афиша". Суд установил, что спорный бренд "является единой семантической и лексической конструкций, как следствие, он состоит из одного словесного элемента "Яндекс Афиша" и не распадается на элементы, которые могут быть противопоставлены "старшему" товарному знаку "Афиша".

Как отметил суд в решении, восприятию потребителями спорного обозначения как единого целого способствовало широкое использование "Яндексом" для своих многочисленных сервисов конструкции "Яндекс + слово, обозначающее вид сервиса": "Яндекс Почта", "Яндекс Карты", "Яндекс Переводчик", "Яндекс Такси", "Яндекс Погода" и другие. Президиум СИПа согласился с первой инстанцией этого же суда и в мае отклонил кассации Роспатента и "Компании Афиша", третьего лица в процессе.