МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Google интегрирует чат-бот Bard на основе искусственного интеллекта с другими инструментами компании — теперь он может искать информацию в них: например, маршруты через Google Maps или полезные для поездки видео на YouTube, следует из пресс-релиза Google. "Яндекс" ввел новую опцию планирования поездок на общественном транспорте

"Сегодня мы запускаем расширения Bard на английском… С помощью расширений Bard может находить и показывать необходимую информацию из инструментов Google… таких как Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube, Google Flights и Hotels, даже если нужная вам информация находится в нескольких приложениях и сервисах", — говорится в сообщении.

Так, например, как указывает Google, в планировании путешествия Bard позволит найти информацию о рейсах, подобрать маршрут до аэропорта в Google Maps, а также найти полезные для конкретной поездки видео на YouTube и подобрать подходящее время для всех участников поездки с помощью Gmail. Также чат-бот может составить краткую выжимку из резюме пользователя на основе существующих файлов.

Кроме того, можно проверить достоверность информации, которую приводит Bard. В диалоге с чат-ботом пользователям доступна функция, с помощью которой в поисковике Google можно найти источники, которые подтверждают или опровергают данные Bard. Также ответы чат-бота станут доступны на более чем 40 языках.

Bard — разговорный чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией Google на базе семейства больших языковых моделей LaMDA. Он был разработан как прямой ответ на появление ChatGPT и выпущен в марте 2023 года. Google сталкивается с давлением со стороны ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.