2023-09-21T14:00:44+03:00
2023-09-21T14:00:44+03:00
2023-09-21T14:00:44+03:00
2023
https://1prime.ru/itb/20230921/841794748.html
Kaspersky хочет предоставлять свою операционную систему другим компаниям
ИТ-бизнес
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Kaspersky не будет выпускать "касперфоны", компания придерживается стратегии Android и планирует предоставлять свою операционную систему (ОС) KasperskyOS производителям... ПРАЙМ, 21.09.2023
телеком, ит-бизнес, технологии, новости, россия, kaspersky, смартфоны, операционная система
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Kaspersky не будет выпускать "касперфоны", компания придерживается стратегии Android и планирует предоставлять свою операционную систему (ОС) KasperskyOS производителям смартфонов, заявил генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский на технологической конференции SmartDev-2023.
"Не будет никаких "касперфонов". Мы не будем делать телефоны. Мы будем отдавать операционку с софтом компаниям, которые делают телефоны. То есть вот здесь, сзади, будет написаны названия самых разных компаний, но не моей компании", — рассказал Касперский.
Он отметил, что они придерживаются стратегии Android, а не Apple.
Ранее в сентябре директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на конференции Kaspersky Industrial CyberSecurity 2023 рассказал журналистам, что компания запустила браузер на прототипе смартфона со своей ОС, там уже работают звонки, смс и приложение "МойОфис". Иванов добавил, что пока еще неизвестно, когда появится мобильное устройство с ОС компании на потребительском рынке.