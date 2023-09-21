МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Kaspersky не будет выпускать "касперфоны", компания придерживается стратегии Android и планирует предоставлять свою операционную систему (ОС) KasperskyOS производителям смартфонов, заявил генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский на технологической конференции SmartDev-2023. Мишустин отметил рост числа работающих в России программистов

"Не будет никаких "касперфонов". Мы не будем делать телефоны. Мы будем отдавать операционку с софтом компаниям, которые делают телефоны. То есть вот здесь, сзади, будет написаны названия самых разных компаний, но не моей компании", — рассказал Касперский.

Он отметил, что они придерживаются стратегии Android, а не Apple.

Ранее в сентябре директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на конференции Kaspersky Industrial CyberSecurity 2023 рассказал журналистам, что компания запустила браузер на прототипе смартфона со своей ОС, там уже работают звонки, смс и приложение "МойОфис". Иванов добавил, что пока еще неизвестно, когда появится мобильное устройство с ОС компании на потребительском рынке.