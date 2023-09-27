МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Крупные российские IT-компании в ближайшее десятилетие будут активно инвестировать в технологии искусственного интеллекта не только для того, чтобы "погасить" кадровый голод, но и для снижения расходов на зарплаты и бонусы сотрудникам, и этот процесс идет во всем мире, прокомментировал в беседе с РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов. Минэкономразвития оценило интерес иностранцев к инвестициям в туризм России

Ранее в среду газета "Коммерсант" написала, что из-за нехватки IT-кадров "Ростелеком" намерен в течение двух-трех лет автоматизировать разработку софта, аналитику данных и тестирование с помощью искусственного интеллекта на базе собственной платформы "Лукоморье". Как отметил старший вице-президент по IT Кирилл Меньшов, автоматизация труда позволит снизить потребность в количестве персонала.

"На мой взгляд, крупные российские IT-компании в ближайшее десятилетие будут инвестировать значительные объемы средств в создание и внедрение технологий искусственного интеллекта, чтобы таким образом не только погасить кадровый голод, но тем самым уменьшить расходы на зарплаты и бонусы сотрудникам. Этот процесс только-только набирает обороты и его однозначно не остановить – он становится магистральным направлением развитием отечественной IT-индустрии на долгосрочную перспективу. То же самое происходит и во всем мире", — сказал Хазанов.

При этом ИИ не сможет полностью решить проблему нехватки специалистов в горизонте 2030-2035 годов, добавил он. "Во-первых, возможности искусственного интеллекта все-таки не беспредельны, и нередко он проигрывает человеческому мозгу. Во-вторых, задачи, стоящие перед IT-отраслью с каждым годом усложняются, и для их эффективного решения потребуется симбиоз возможностей человека и искусственного интеллекта, а не только последнего", — сказал эксперт.

Как рассказал РИА Новости вице-президент по развитию информационных систем ПАО "Ростелеком" Дарий Халитов, "Лукоморье" будет закрывать полный цикл разработки, где среда исполнения моделей ИИ будет решать множество задач в области бизнес-анализа, проектирования, разработки, тестирования и создания документации — это позволит повысить эффективность IT-команды.

"Платформа направлена не на замену каких-либо профессий, а на повышение эффективности и снижение трудоемкости разработки ПО и цифровых сервисов на всех этапах жизненного цикла ПО, в которых участвуют продуктовые и ИТ-команды. Применение нейросетей также будет направлено на повышение эффективности процессов разработки: от copilot для автоматизации написания автотестов до интеллектуального планирования и управления задачами: сроками, затратами и прочими метриками", — сказал Халитов. Он также отметил, что решение создается для "Ростелекома", однако оно применимо для всех средних и крупных IT-команд.

"Наша потребность в ИТ-специалистах разного уровня сейчас исчисляется в сотнях, к 2030 году по мере цифровизации она будет расти. Мы много экспериментируем с ИИ и довольно активно используем для решения своих бизнес-задач нейросети, как собственные, так и публичные", — добавил вице-президент.