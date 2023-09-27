МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Ozon запускает в России пилотный проект по онлайн-продаже автомобилей на своей площадке. В начале покупателям будут доступны машины китайской компании Chery, сообщает маркетплейс. Эксперт объяснил важность развития ИИ IT-компаниями России

"Компания Chery и маркетплейс Ozon запускают пилотный проект по онлайн-продаже автомобилей. К покупке будет доступен весь бензиновый модельный ряд марки Chery, а именно: кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и седан бизнес-класса Arrizо 8. Автомобили будут отображаться в специальном разделе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс приобретения машины не будет отличаться от покупки товаров других категорий. Менеджер дилерского центра, после того как клиент выбрал удобное ему время и место доставки, доставит автомобиль покупателю, подпишет с ним необходимый пакет документов и передаст ключи. На первом этапе доставка на дом будет доступна жителям Московского региона, в дальнейшем компания планирует расширить географию проекта.

При этом в Ozon также уточнили РИА Новости, что маркетплейс готов к сотрудничеству и с другими представительствами брендов и дилерскими центрами, которые рассматривают дополнительные каналы продаж. "Проект только стартовал, поэтому делать прогнозы пока рано. Но онлайн-продажи автомобилей в тренде, и мы надеемся, что клиенты Ozon будут заинтересованы в покупке", — добавили там.

Кроме того, площадка пока не предлагает финансовые сервисы (рассрочку, кредиты), но не исключает возможности внедрить этот функционал в дальнейшем.

"До этого момента онлайн-продажи автомобилей в России в реальности являлись гибридным форматом покупки, а именно заказом, бронированием. Уникальность партнерства Ozon и Chery заключается в возможности действительно приобрести автомобиль онлайн, оплатив его 100% стоимость, и получить по указанному адресу в указанное время. Мы осознаем, что к приобретению автомобиля в один клик готовы исключительные люди, но с развитием технологий и ходом времени их будет все больше и больше", — резюмировал замдиректора "Чери Автомобили Рус" Антон Ганжа.