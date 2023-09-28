МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российские ученые разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может одновременно отслеживать в небе до 500 тысяч дронов; запуск экспериментального прототипа планируется конце 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). В России создали грузовые беспилотники для труднодоступных регионов

"Ученые Центра компетенций НТИ "Геоданные и геоинформационные технологии" на базе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволит отслеживать в небе положение и состояние до 500 тысяч беспилотных летательных аппаратов одновременно… В конце 2023 года состоится запуск экспериментального прототипа, который будет апробирован уже в 2024 году", — говорится в сообщении.

Прежде чем запустить дрон, необходимо согласовать полет со множеством служб, которые должны проверить и проконтролировать весь процесс. И пока над регионом одновременно находится до 100 беспилотных летательных аппаратов, существующая система мониторинга справляется, но когда их количество возрастет до нескольких тысяч, возникнут трудности, отметили в пресс-службе.

Исходя из стратегии развития беспилотной авиации, к 2030 году число реализованных беспилотных авиационных систем на рынке РФ оценивается более чем в 180 тысяч единиц. Возникнет потребность в системе, способной обрабатывать данные от такого количества дронов: например, оперативно обнаруживать отклонения от согласованного полетного задания, вход в запрещенные области, опасные сближения аппаратов между собой.

"Мы развиваем подход, в корне отличающийся от доминирующего на рынке: вместо больших тяжеловесных и ресурсоемких программных комплексов мы создаем средства разработки, позволяющие реализовывать сложнейшие процедуры обработки данных, адаптировать их к самому современному оборудованию и получать на выходе продукт, решающий конкретную прикладную задачу с минимумом издержек", — рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией мониторинговых систем МИИГАиК Олег Гвоздев.

Отмечается, что разработка Центра компетенций НТИ "Конструктор систем конвейерной обработки потоков пространственно-временных данных высокой интенсивности" позволит создавать системы мониторинга, обеспечивающие гарантированное время реакции на события в зависимости от предметной области, вплоть до миллисекунд.