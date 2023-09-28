МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" теперь может собирать корзину в "Лавке", выбирая продукты, в том числе опираясь на историю прошлых покупок, наличие товаров и список избранного у покупателя, рассказали РИА Новости в сервисе. Доллар в августе обновил исторический рекорд в расчетах через SWIFT

"Пользователи "Лавки" смогут первыми совершать покупки с помощью "Алисы". Она поможет собрать корзину, если заняты руки и важно не забыть что-то купить. Для того чтобы сформировать заказ, достаточно сказать: "Алиса", закажи товары в "Лавке", и назвать нужные продукты — "Алиса" сама положит их в корзину", — отметили там. На данный момент заказ товаров голосом уже доступен в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом, составляя заказ, не обязательно называть товар определенного производителя — можно просто попросить положить, например, молоко. Голосовой помощник самостоятельно подберет подходящий продукт, опираясь на историю прошлых покупок в "Лавке", наличие товара и список избранного, а потом сообщит, что именно добавила.

"Благодаря нейронным сетям "Алиса" определяет в запросе пользователя названия товаров, а "Лавка" помогает подобрать товар на основе этого запроса и предпочтений покупателя и определить, есть ли эти продукты в ближайшем дарксторе", — пояснили в компании.

В свою очередь, чтобы закончить собирать корзину, покупателю достаточно сказать: "Все" или "Хватит". После этого на смартфон придет уведомление или смс с собранным заказом, который можно будет отредактировать и оплатить.