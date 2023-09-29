2023-09-29T14:38:09+03:00
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2023-09-29T14:38:09+03:00
2023
https://1prime.ru/itb/20230929/841849790.html
Пользователи "Мегамаркета" в России жалуются на сбои в работе сервиса
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Пользователи в России жалуются на сбои в работе маркетплейса "Мегамаркет", свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 13.46 мск... ПРАЙМ, 29.09.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, маркетплейс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Пользователи в России жалуются на сбои в работе маркетплейса "Мегамаркет", свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Всего по состоянию на 13.46 мск было зафиксировано 560 отчетов о сбоях "Мегамаркета".
На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.
"Специалисты маркетплейса уже работают над сложившейся ситуацией. Скоро "Мегамаркет" снова будет доступен на сайте и в мобильном приложении", — прокомментировали РИА Новости в компании.
В августе маркетплейс "Сбермегамаркет" провел ребрендинг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркета".