МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Пользователи в России жалуются на сбои в работе маркетплейса "Мегамаркет", свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении

Всего по состоянию на 13.46 мск было зафиксировано 560 отчетов о сбоях "Мегамаркета".

На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

"Специалисты маркетплейса уже работают над сложившейся ситуацией. Скоро "Мегамаркет" снова будет доступен на сайте и в мобильном приложении", — прокомментировали РИА Новости в компании.

В августе маркетплейс "Сбермегамаркет" провел ребрендинг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркета".