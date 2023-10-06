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Регулятор в США обратился в суд, чтобы принудить Маска к даче показаний
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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, расследующая законность приобретения Илоном Маском компании Twitter Inc., пытается в судебном порядке принудить миллиардера к даче... ПРАЙМ, 06.10.2023
акции, ит-бизнес, рынки, технологии, новости, сша, илон маск, twitter
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, расследующая законность приобретения Илоном Маском компании Twitter Inc., пытается в судебном порядке принудить миллиардера к даче показаний.
Регулятор начал расследование в апреле 2022 года. Маск уже дважды давал показания в июле 2022 года, говорится в исковом заявлении, которое комиссия подала в федеральный суд в Сан-Франциско.
"Комиссия объявляет о подаче иска с просьбой вынести постановление, предписывающее Илону Маску явиться для дачи показаний", — говорится в заявлении регулятора. Как отмечается, Маск попытался оправдать свой отказ от явки, выдвинув несколько надуманных возражений.
"SEC уже неоднократно брала показания у господина Маска в рамках этого ошибочного расследования — хватит", — заявил агентству Блумберг адвокат миллиардера Алекс Спиро.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.