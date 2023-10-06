МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, расследующая законность приобретения Илоном Маском компании Twitter Inc., пытается в судебном порядке принудить миллиардера к даче показаний. Маск призвал создать механизм борьбы со злоупотреблениями чиновников

Регулятор начал расследование в апреле 2022 года. Маск уже дважды давал показания в июле 2022 года, говорится в исковом заявлении, которое комиссия подала в федеральный суд в Сан-Франциско.

"Комиссия объявляет о подаче иска с просьбой вынести постановление, предписывающее Илону Маску явиться для дачи показаний", — говорится в заявлении регулятора. Как отмечается, Маск попытался оправдать свой отказ от явки, выдвинув несколько надуманных возражений.

"SEC уже неоднократно брала показания у господина Маска в рамках этого ошибочного расследования — хватит", — заявил агентству Блумберг адвокат миллиардера Алекс Спиро.

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.