МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. У компьютеров, которые работают без выключения и перезагрузки на протяжении нескольких месяцев, например, в офисах, накапливаются временные файлы и фоновые задачи, снижающие скорость процессов и приводящие к ошибкам программ, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Назван главный недостаток самых популярных у россиян смартфонов

Он пояснил, что в компьютере есть оперативная память, используемая различными программами, в том числе для решения фоновых задач. Даже если с программой перестали работать, фоновые процессы могут не выключаться, и чем больше таких скрытых задач, тем хуже работает устройство.

"Это можно сравнить с обычным письменным столом: за ним можно эффективно работать, если на нем нет лишних вещей. Так вот, освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке – фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются", – отметил эксперт.

Щельцин рекомендует выключать компьютер в офисе не реже одного раза в неделю, чтобы позволить системе регулярно перезапускаться.

Так, по его словам, можно полностью выключать компьютер перед наступлением выходных дней. При этом следует помнить, что при включении могут устанавливаться обновления, поэтому в понедельник нужно прийти немного раньше, чтобы до начала работы оставалось время. На проверку процессов в системе может уйти до 20 минут.