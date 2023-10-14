НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — ПРАЙМ. Единый цифровой кодекс России позволит установить четкие правила для IT-бизнеса и эффективнее защищать права граждан в цифровой среде, сообщил в ходе своего выступления на сессии "парламентской двадцатки" на тему "Одно Будущее. Изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ" первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Россияне стали чаще записываться на IT-курсы

По его словам, Совфед вместе с правительством РФ занимаются кодификацией законодательства в области цифры и в ближайшее время объединят все законы в этой сфере в Единый цифровой кодекс.

"Это позволит определить четкие понятные правила игры для ИТ-бизнеса и эффективнее защищать права граждан в цифровой среде", — пояснил он.

Турчак добавил, что важным направлением работы парламентского сообщества должна стать поддержка диалога о международных договоренностях в сфере цифровой безопасности.

Он напомнил, что на площадке ООН РФ представила проект универсальной конвенции по обеспечению международной информационной безопасности.

"Этот документ направлен на создание условий для мирного использования информационных технологий, на защиту уязвимых стран от произвола, агрессивно настроенных государств и подконтрольных им ИТ-гигантов", — рассказал Турчак и предложил участникам рассмотреть предложенные подходы к решению актуальных вопросов в ходе парламентской дискуссии.

Делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).