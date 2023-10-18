МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Временный управляющий ООО "Гугл", российской "дочки" Google, Валерий Таляровский заявил в арбитражном суде Москвы, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет на данный момент около 53,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Google расширяет возможности чат-бота Bard

"На данный момент сумма в реестре составляет 53 миллиарда 565 миллионов рублей", — сказал Таляровский.

Позднее стало известно, что Арбитражный суд Москвы признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — в ООО "Гугл" ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

На конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов "Гугла", в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной голосующий кредитор в реестре — Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.