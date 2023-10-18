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Арбитражный суд Москвы признал российскую "дочку" Google банкротом
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда... ПРАЙМ, 18.10.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, банкротство, google
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства — наблюдение — в ООО "Гугл" ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
На конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов "Гугла", в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной голосующий кредитор в реестре — Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.