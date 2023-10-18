МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Временный управляющий назвал сумму требований кредиторов к "дочке" Google

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — в ООО "Гугл" ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

На конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов "Гугла", в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной голосующий кредитор в реестре — Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.