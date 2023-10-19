МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах, сообщает издание Business Insider с ссылкой на источник.

"Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах… Миллиардер… обсуждал возможность просто сделать приложения недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в Европейском союзе к нему", — сообщает издание, ссылаясь на человека, близкого к компании.

Издание пишет с ссылкой на источник, что хотя Маск "как минимум дважды" в 2023 году встречался с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном для обсуждения того, что необходимо сделать X для соблюдения закона о цифровых услугах, предприниматель "потерял терпение".

Ранее газета Politico сообщала, что Европейский союз начал расследование в отношении социальной сети X после утверждений о том, что она распространяет дезинформацию на тему израильско-палестинского конфликта. Издание отмечало, что X был направлен официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как соцсеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования.

В октябре Бретон направил Маску письмо о том, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. Маск ответил в комментариях к письму еврокомиссара в соцсети X и предложил перечислить нарушения, на которые Бретон ссылается, "чтобы общественность могла их увидеть". Позднее он написал, что в Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что Х распространяет дезинформацию о конфликте.

В августе этого года в Евросоюзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который нацелен на ужесточение контроля в интернете. В случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.