Минцифры обсудит с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минцифры обсудит с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний после 2024 года, финального решения пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Он заявил, что это мера была "сверхактуальной", потому что дала возможность компаниям инвестировать в развитие собственного производства — так, в России появились новые заводы по производству "тяжелого" компьютерного и серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), базовых станций.
"Мы видим реальный эффект: объем реализации собственной продукции, отгрузки продукции, изготовленной российскими компаниями, услуг, оказанных собственными силами, вырос больше чем на 20% за прошлый год… Сейчас впервые российские производители поставляют более 50% серверного "железа" — то самое "железо", которое нам нужно для того, чтобы работали цифровые платформы, ЦОДы (центры обработки данных — прим. ред.). Больше 50% — это уже российское "железо". Да, на еще импортных компонентах, но это уже абсолютно другая степень локализации и контроля за производством", — сказал Шадаев.
Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получили право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.
https://1prime.ru/itb/20231019/842031530.html