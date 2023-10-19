МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минцифры обсудит с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний после 2024 года, финального решения пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Минцифры оценили вероятность ограничения параллельного импорта серверов

Он заявил, что это мера была "сверхактуальной", потому что дала возможность компаниям инвестировать в развитие собственного производства — так, в России появились новые заводы по производству "тяжелого" компьютерного и серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), базовых станций.

"Мы видим реальный эффект: объем реализации собственной продукции, отгрузки продукции, изготовленной российскими компаниями, услуг, оказанных собственными силами, вырос больше чем на 20% за прошлый год… Сейчас впервые российские производители поставляют более 50% серверного "железа" — то самое "железо", которое нам нужно для того, чтобы работали цифровые платформы, ЦОДы (центры обработки данных — прим. ред.). Больше 50% — это уже российское "железо". Да, на еще импортных компонентах, но это уже абсолютно другая степень локализации и контроля за производством", — сказал Шадаев.

Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получили право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.