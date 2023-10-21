МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Правительство Индии не будет ограничивать импорт ноутбуков и другого IT-оборудования, заявил глава управления внешней торговли министерства торговли и промышленности Сантош Кумар Саранги. Эксперт объяснил, почему Индия может стать "новым Китаем" для России

"Правительство не будет отклонять никакие запросы на импорт, за исключением компаний из "списка запрещенных организаций", — цитирует его заявление на брифинге издание Business Standard.

В такой список входят фирмы, которые не выполнили или допустили дефолт по экспортным обязательствам, воспользовавшись такими схемами, как предварительное разрешение и схема поощрения экспорта капитальных товаров, или в отношении которых возбуждены дела управлением налоговой разведки, отмечает издание.

В начале августа власти Индии объявили, что импорт в страну ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов возможен только при наличии специальной лицензии. Предполагалось, что изменения вступят в силу немедленно, но уже на следующий день власти отсрочили введение ограничений до 30 октября.

Согласно уточнениям властей, разрешение на импорт будет выдаваться в онлайн-формате, и правительство утверждает, что этот процесс займет менее 10 минут. Импортерам разрешено подавать заявку на получение нескольких разрешений, после чего они получат таможенное оформление. Разрешение на импорт будет действовать до сентября 2024 года. После истечения срока действия разрешения правительство продолжит взаимодействовать с заинтересованными сторонами и определит, как действовать дальше. Новая система вступит в силу с 1 ноября.

При этом запасные части, комплектующие и другие исходные материалы, необходимые для производства этих устройств, не будут нуждаться в каком-либо разрешении в рамках новой системы.