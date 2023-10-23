ПЕКИН, 23 окт — ПРАЙМ. Власти КНР провели проверки в отношении ряда предприятий одного из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов — тайваньской компании Foxconn — на территории материкового Китая, пишет в понедельник китайская государственная газета Global Times. В Венгрии рассказали, что мешает западным компаниям сотрудничать с Китаем

Издание со ссылкой на источники отмечает, что налоговые проверки были проведены "в отношении ключевых предприятий Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу". В отношении предприятий в провинциях Хэнань и Хубэй были проведены проверки со стороны регулятора в области природных ресурсов.

Заместитель декана Тайваньского научно-исследовательского института при Сямэньском университете Чжан Вэньшэн, слова которого приводит издание, отмечает, что проведение налоговых проверок и инспекций ситуации с землепользованием в отношении предприятий в Китае является обычной законной деятельностью по надзору за рынком.

Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов — ведущие бренды технологического сектора, в том числе американская компания Apple. В МИД Китая заявили о готовности сотрудничать с Россией в Арктике

Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что основатель компании Foxconn миллиардер Терри Гоу (Го Таймин) заявил, что будет участвовать в выборах главы администрации Тайваня в 2024 году в качестве независимого кандидата. В 2019 году он также заявлял о намерении участвовать в выборах главы администрации Тайваня 2020 года. Тогда ради участия в выборах бизнесмен покинул пост председателя правления Foxconn, однако позже сообщил, что выходит из партии Гоминьдан.

На январь 2024 года на Тайване запланированы выборы главы администрации острова. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.