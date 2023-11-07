ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Американская технологическая компания OpenAI в понедельник представила обновленную версию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, которая отличается большей мощностью и работает на основе данных о событиях в мире вплоть до апреля 2023 года, говорится в заявлении организации. Компания xAI запустила свою первую модель искусственного интеллекта

“GPT-4 Turbo является более мощным и владеет знаниями о событиях в мире до апреля 2023 года”, — говорится в сообщении.

Кроме того, обновленная версия чат-бота способна вмещать до 300 страниц текста, а также демонстрирует оптимизированное качество работы за меньшую стоимость. В программе сделаны “десятки дополнений и улучшений” по сравнению с предыдущей версией, а новый интерфейс упрощает создание разработчикам собственных вспомогательных приложений искусственного интеллекта.

GPT-4 Turbo с понедельника доступен для тестирования разработчикам, пользующимся чат-ботом на платной основе. В OpenAI отметили, что стабильная модель будет готова в следующие недели.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.