МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных россиян, "несовместимый с целями сбора", сообщили РИА Новости в суде. Apple расширила возможности оплаты покупок в России

"В отношении Apple Inc. зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ",- сказала собеседница агентства.

Секция статьи предусматривает наказание до 100 тысяч рублей. Детали не раскрываются.

Кроме того, были зарегистрированы протоколы в отношении фотохостинга Pinterest и соцсети SnapChat. Обе компании привлекаются по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Каждой из них грозит штраф до 18 миллионов рублей