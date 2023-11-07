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2023
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Apple грозит штраф за неправильную обработку персональных данных россиян
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Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных россиян, "несовместимый с целями сбора", сообщили РИА Новости в суде. "В отношении Apple Inc. зарегистрирован... ПРАЙМ, 07.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных россиян, "несовместимый с целями сбора", сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Apple Inc. зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ",- сказала собеседница агентства.
Секция статьи предусматривает наказание до 100 тысяч рублей. Детали не раскрываются.
Кроме того, были зарегистрированы протоколы в отношении фотохостинга Pinterest и соцсети SnapChat. Обе компании привлекаются по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Каждой из них грозит штраф до 18 миллионов рублей