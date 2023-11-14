2023-11-14T17:38:06+03:00
2023-11-14T17:38:06+03:00
2023-11-14T17:38:06+03:00
2023
https://1prime.ru/itb/20231114/842266764.html
Yandex N.V. может продать все российские активы за раз, пишет СМИ
ИТ-бизнес
Новости
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https://россиясегодня.рф
Компания Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") рассматривает возможность продажи всех российских активов до конца 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на источники. В течении... ПРАЙМ, 14.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Компания Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") рассматривает возможность продажи всех российских активов до конца 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.
В течении последних нескольких месяцев компания проводит реструктуризацию, в ходе которой решила продать все пакет акций холдинга "Яндекс", за исключением нескольких дочерних компаний. За счет продажи активов Yandex N.V. рассчитывает вернуть часть средств акционерам.
По оценке источника Reuters, общая стоимость российских активов с учетом скидки составляет 560 миллиардов рублей (около 6 миллиардов долларов — прим. ред.).
На фоне новости о продаже активов, акции "Яндекса", находившиеся в небольшом минусе, подорожали на два процента до 2630 рублей за акцию.
О намерении продать активы в России компания заявила еще в ноябре 2022 года, объявив о возможном разделении бизнеса. Предполагается, что "Яндекс" рассматривает выделение основной части бизнеса в отдельную группу компаний, а Yandex N.V. со временем выйдет из числа ее акционеров, сменив название.