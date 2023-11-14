МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Компания Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") рассматривает возможность продажи всех российских активов до конца 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на источники. "Яндекс" получил разрешение на внутреннюю реструктуризацию

В течении последних нескольких месяцев компания проводит реструктуризацию, в ходе которой решила продать все пакет акций холдинга "Яндекс", за исключением нескольких дочерних компаний. За счет продажи активов Yandex N.V. рассчитывает вернуть часть средств акционерам.

По оценке источника Reuters, общая стоимость российских активов с учетом скидки составляет 560 миллиардов рублей (около 6 миллиардов долларов — прим. ред.).

На фоне новости о продаже активов, акции "Яндекса", находившиеся в небольшом минусе, подорожали на два процента до 2630 рублей за акцию.

О намерении продать активы в России компания заявила еще в ноябре 2022 года, объявив о возможном разделении бизнеса. Предполагается, что "Яндекс" рассматривает выделение основной части бизнеса в отдельную группу компаний, а Yandex N.V. со временем выйдет из числа ее акционеров, сменив название.