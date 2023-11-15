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2023
https://1prime.ru/itb/20231115/842268467.html
У Telegram появится интерфейс в дополненной реальности от Apple
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Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple — для очков смешанной реальности Vision Pro. Дуров опубликовал видео интерфейса... ПРАЙМ, 15.11.2023
ит-бизнес, технологии, новости, telegram, павел дуров, apple
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple — для очков смешанной реальности Vision Pro.
Дуров опубликовал видео интерфейса в своем Telegram-канале с подписью "Telegram для VisionOS".
Интерфейс приложения для очков дополненной реальности похож на интерфейс мессенджера в десктопной версии. Однако панель, с помощью которой можно перейти в разделы настроек, звонков, контактов и сообщений, расположена слева на отдельном островке. Медиафайлы разворачиваются на всю ширину экрана, а просмотр стикеров в чате сопровождается дополнительной анимацией.
Ранее в июне компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку — вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы. Для устройства разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple.