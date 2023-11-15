МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple — для очков смешанной реальности Vision Pro. Дуров пообещал сделать сторис в Telegram бесплатными для всех пользователей

Дуров опубликовал видео интерфейса в своем Telegram-канале с подписью "Telegram для VisionOS".

Интерфейс приложения для очков дополненной реальности похож на интерфейс мессенджера в десктопной версии. Однако панель, с помощью которой можно перейти в разделы настроек, звонков, контактов и сообщений, расположена слева на отдельном островке. Медиафайлы разворачиваются на всю ширину экрана, а просмотр стикеров в чате сопровождается дополнительной анимацией.

Ранее в июне компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку — вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы. Для устройства разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple.