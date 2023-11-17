МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рынок решений кибербезопасности в России в 2023 году вырастет на треть — это связано с тем, что для госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры установлен срок импортозамещения программного обеспечения (ПО) до 1 января 2025 года, рассказал РИА Новости генеральный директор Angara Security Сергей Шерстобитов. Греф отметил, что хакерские атаки на Сбербанк стали более изощренными

"В целом мы ожидаем роста рынка в этом году — именно рынка — около 30%", — сказал Шерстобитов. "Сейчас происходит замещение большого количества зарубежных решений на отечественные, поскольку у нас для значительной части крупных клиентов есть ограничение 1 января 2025 года — как завершение этого перехода. Поэтому в моменте организации, крупные клиенты, которые выстраивали инфраструктуру на зарубежных решениях, в экстренном порядке производят эту замену. Безусловно, этот процесс требует дополнительных средств и становится катализатором роста рынка", — добавил он.

По оценке эксперта, по этой же причине в 2024 году ожидается максимальный прирост на рынке кибербезопасности в России. "Потом эта волна начнет постепенно спадать, по моим ощущениям, и мы вернемся к нормальным показателям роста в пределах 10%", — сказал Шерстобитов.

Он отметил, что в России кратно — в 3-4 раза — выросло количество кибератак, при этом мишенями становятся государственные организации и компании промышленного сектора, а не столько финансовые организации, как это было раньше. Цели атак также сместились с кражи денег на нанесение максимального ущерба атакуемой стороне — например, ухудшение жизни граждан, нарушение доступности государственных услуг.

Отрасль кибербезопасности растет, потому что страны во всем мире стали усиливать кибероборону, считает эксперт. При этом есть ряд направлений, которые растут опережающими темпами. Это, к примеру, решения для безопасности контейнеров — программных пакетов для запуска ПО, защита облачных данных и другие. "По целому ряду новых технологических направлений ожидается рост на 30-50%. Это нормально, потому что запрос от рынка большой", — резюмировал эксперт.