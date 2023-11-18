МОСКВА 18 ноя — ПРАЙМ. Каждый четвертый IT-бизнес в России открывает предприниматель младше 26 лет, 59% таких бизнесов регистрируют люди до 35 лет, а 8% приходятся на 18-летних, следует из исследования компании "Деловая среда", дочерней компании "Сбера", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Шадаев оценил востребованность IT-специальностей среди молодежи

"В 2023 году мы фиксируем высокую предпринимательскую активность в сфере IT среди молодежи. Так, 59% новых IT-бизнесов было зарегистрировано людьми в возрасте до 35 лет, 23% пришлось на тех, кому еще не исполнилось 26 лет, а почти 8% на совсем юных россиян, которым на момент открытия бизнеса было 18-19 лет", — говорится в исследовании.

Отмечается, что с начала года лидерами по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стали Москва, Московская область и Краснодарский край. В топ-5 также вошли Ленинградская и Свердловская области.

Там уточнили, что большинство IT-компаний, регистрируют мужчины. Однако в 2023 году доля женщин выросла на 3% и составила четверть от всех открытых таких бизнесов.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что количество студентов, выбирающих IT-специальности при поступлении в вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза. Министр подчеркнул, что благодаря высокому уровню востребованности цифровых профессий Россия успешно восполняет дефицит сотрудников в IT-сфере.