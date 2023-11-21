МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Некоторые инвесторы компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI изучают возможность обратиться в суд против правления компании после увольнения гендиректора компании Сэма Альтмана, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

"Некоторые инвесторы в OpenAI изучают возможность обращения в суд против правления компании… после того, как правление уволило генерального директора Сэма Альтмана и спровоцировало потенциальный массовый отток сотрудников", — пишет агентство.

Отмечается, что на данный момент инвесторы работают с юридическими консультантами, чтобы изучить варианты. Как отмечает агентство, они "могут понести катастрофические убытки в результате того, что кажется потенциальным крахом самого популярного стартапа в области искусственного интеллекта".

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо работников компании сообщила, что около 65% сотрудников компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI грозятся уйти из компании в случае, если текущий совет директоров не уйдет в отставку и не восстановит в должности уволенного гендиректора Сэма Альтмана.

Об увольнении Альтмана с поста генерального директора стало известно в пятницу. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Издание Information со ссылкой на сооснователя OpenAI Илью Суцкевера позже писало, что Альтман не вернется обратно в компанию.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.