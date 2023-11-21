МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Больше половины россиян считают, что развитие искусственного интеллекта изменит жизнь людей к лучшему, выяснили для РИА Новости аналитики "Сбер Страхования жизни" накануне Международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Финансисты оценили возможности искусственного интеллекта в инвестировании

"Дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет изменить жизнь в лучшую сторону. В этом уверены 61% опрошенных россиян. Интересно, что мужчины в данное утверждение верят чаще женщин — 61% и 39% соответственно", — выяснилось в ходе опроса, в котором приняли участие более 11 тысяч респондентов.

Большинство респондентов полагают, что сильнее всего ИИ внедрится в IT-сферу — такой вариант выбрали больше половины (52%) участников опроса. Каждый третий (35%) считает, что ИИ будет востребован в сфере безопасности, каждый четвёртый (27%) — в медицине, а каждый шестой (17%) — в образовании. Ещё 9% россиян ожидают внедрения данных технологий в сферу услуг, по 7% — в творческих профессиях и перевозках.

Каждый шестой (17%) россиянин уверен, что ощутимые изменения от использования ИИ произойдут на горизонте до 15 лет, каждый седьмой (14%) ждёт изменений в течение 10 лет, а каждый восьмой — уже через 5 лет. Меньше всего тех, кто ждёт изменений на горизонте от 25 до 40 лет, — 6,5% и 6% соответственно. Ещё 14% россиян уверены, что никаких изменений с внедрением ИИ ждать не стоит.

Среди тех участников опроса, кто не ожидает в своей жизни изменений к лучшему от внедрения искусственного интеллекта, большинство в качестве причины недоверия к данной технологии назвали сбои и ошибки, к которым приводит использование ИИ (35%). Не понимают, как он работает, 31% опрошенных. Каждого пятого смущает, что искусственный интеллект лишен морали, этики и чувств. 14% уверены, что с помощью ИИ можно совершать преступления, 5% — что развитие искусственного интеллекта приводит к деградации человека.

"Мы в Сбере верим, что дальнейшее развитие и грамотное использование технологий ИИ позволит существенно повысить и уровень обслуживания, и уровень благосостояния общества. Уже сегодня в своей работе мы используем ИИ для улучшения клиентского опыта. Так, в этом году нам удалось существенно сократить сроки урегулирования страховых случаев", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.