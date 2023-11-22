ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск пообещал со следующей недели включить сервис искусственного интеллекта Grok в пакет Premium+ платной подписки на социальную сеть Х. Компания xAI запустила свою первую модель искусственного интеллекта

"Grok должен на следующей неделе стать доступным для всех подписчиков Х Premium+", — написал Маск в принадлежащей ему социальной сети.

ИИ Grok разрабатывает принадлежащая Маску компания xAI, обещая, что модель будет обладать остроумием и бунтарскими наклонностями.