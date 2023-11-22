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2023
https://1prime.ru/itb/20231122/842331490.html
Маск пообещал доступ к ИИ Grok при подписке Premium+ в соцсети Х
ИТ-бизнес
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Американский предприниматель Илон Маск пообещал со следующей недели включить сервис искусственного интеллекта Grok в пакет Premium+ платной подписки на социальную сеть Х. "Grok... ПРАЙМ, 22.11.2023
ит-бизнес, технологии, новости, соцсеть x, илон маск, grok, ии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск пообещал со следующей недели включить сервис искусственного интеллекта Grok в пакет Premium+ платной подписки на социальную сеть Х.
"Grok должен на следующей неделе стать доступным для всех подписчиков Х Premium+", — написал Маск в принадлежащей ему социальной сети.
ИИ Grok разрабатывает принадлежащая Маску компания xAI, обещая, что модель будет обладать остроумием и бунтарскими наклонностями.