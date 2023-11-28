МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Решение о продлении льготы по нулевому налогу на прибыль для IT-компаний после 2024 года будет приниматься с учетом региональных бюджетов, потому что налог на прибыль – это, в основном, региональный налог, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с членами ТПП России. В России могут увеличить лимит льготной ипотеки, пишут СМИ

"Что касается льгот, у нас одна льгота налоговая ключевая — это налог на прибыль. Заканчивается она в 2024 году. Налог на прибыль у нас сейчас обнулен. Но, я думаю, что решение о ее продлении будет приниматься с учетом реального состояния бюджетов, потому что, напомню, что налог на прибыль – это, в основном, региональный налог. И в этом смысле в зависимости от того, как будет себя чувствовать экономика, я так понимаю, в зависимости от этого будет приниматься решение, будет ли эта льгота продлена", — сказал Шадаев.

Министр добавил, что вероятность сохранения остальных льгот "очень большая": "там часть льгот не имеет срочности, а часть, я думаю, что нам удастся сохранить".

В октябре Шадаев заявил, что Минцифры будет обсуждать с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний на срок после 2024 года. Он заявил, что это мера была "сверхактуальной", потому что дала возможность компаниям инвестировать в развитие собственного производства — так, в России появились новые заводы по производству "тяжелого" компьютерного и серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), базовых станций.