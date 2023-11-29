МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Почти две трети россиян за просмотром видео едят, более трети — готовят еду, 28% опрошенных работают или учатся, а четверть — занимаются уборкой, следует из совместного исследования агентства "Русопрос" и "VK Видео", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Названа доля россиян, уверенных в пользе ИИ для их жизни

"Россияне поделились, чем они занимаются во время просмотра видео. 63% респондентов едят, 35% готовят еду (женщины на 24% чаще, чем мужчины), 29% отмечали посещение туалета. В топ ответов также вошли работа или учеба (28%), уборка (25%), поездка в транспорте (22%), просмотр новостной ленты (19%), рисование или рукоделие (15%), макияж или маникюр и принятие ванны или душа (14% и 10% соответственно)", — говорится в исследовании, в котором опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.

Отмечается, что 75% россиян ежедневно смотрят видео, четверть — не каждый день, но чаще раза в месяц. Авторы исследования добавили, что больше половины опрошенных тратят на просмотр видео до двух часов в день, при этом 88% готовы выделять на это занятие не более четырех часов в день. По словам специалистов, оптимальная длина роликов — 5-20 минут: треть женщин смотрит видео длительностью до пяти минут, в то время как 36% мужчин — до 20 минут. Молодежь чаще всего смотрит контент на 20-30 минут, а среди людей старше 35 лет таких 8%.

По данным из материалов исследования, почти 70% отмечают, что в этом году стали больше смотреть видео в интернете в основном из-за улучшения качества гаджетов, на которых потребляют контент, и уменьшения количества рекламы. Самое популярное устройство, с которого смотрят видео — смартфон. Люди в возрасте 35 лет и старше на 18% чаще, чем подростки, используют компьютер или ноутбук.

Также при просмотре блогеров россияне в основном не обращают внимание на количество подписчиков на канале, однако зумеры на 15% чаще следят за авторами с аудиторией больше полумиллиона подписчиков, чем пользователи старше 35 лет. Перед тем как подписаться на канал треть опрошенных "присматривается" к контенту несколько дней, а 27% готовы стать подписчиком после просмотра 2-3 видео. Отмечается, что никогда не подписываются преимущественно люди старше 35 лет.