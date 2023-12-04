2023-12-04T11:16:33+03:00
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2023
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Чернышенко раскрыл сумму вложений в российские IT-решения в этом году
ИТ-бизнес
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В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил вице-премьер России Дмитрий... ПРАЙМ, 04.12.2023
ит-бизнес, экономика, госпроекты, технологии, новости, россия, it
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"В этом году в отечественные IT-решения было вложено свыше 300 миллиардов рублей. Сегодня в IT-отрасли задействовано более 820 тысяч человек, и это число будет только расти", — сообщил Чернышенко на открытой конференции Института системного программирования РАН.
Он отметил, что оборот российских компаний, которые занимаются разработкой и созданием программного обеспечения, в текущем году составил 1,7 триллиона рублей.
По словам вице-премьера, правительство формирует новый национальный проект по экономике данных по поручению президента Владимира Путина, который охватит широкий спектр направлений: от разработки программного обеспечения до развития квантовых вычислений.
Чернышенко также добавил, что IT-специальности в этом году стали одними из самых популярных среди абитуриентов российских вузов. В свою очередь для того, чтобы Россия оставалась лидирующей IT-страной, "нужна синергия усилий науки, бизнеса и государства".