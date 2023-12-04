МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки

"В этом году в отечественные IT-решения было вложено свыше 300 миллиардов рублей. Сегодня в IT-отрасли задействовано более 820 тысяч человек, и это число будет только расти", — сообщил Чернышенко на открытой конференции Института системного программирования РАН.

Он отметил, что оборот российских компаний, которые занимаются разработкой и созданием программного обеспечения, в текущем году составил 1,7 триллиона рублей.

По словам вице-премьера, правительство формирует новый национальный проект по экономике данных по поручению президента Владимира Путина, который охватит широкий спектр направлений: от разработки программного обеспечения до развития квантовых вычислений.

Чернышенко также добавил, что IT-специальности в этом году стали одними из самых популярных среди абитуриентов российских вузов. В свою очередь для того, чтобы Россия оставалась лидирующей IT-страной, "нужна синергия усилий науки, бизнеса и государства".