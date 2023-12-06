МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для IT-компаний сохранится в 2024 году; на субсидирование льготной ставки в бюджете на следующий год заложено более 4 миллиардов рублей, программа потребовала дополнительного финансирования из-за повышения ключевой ставки, сообщили в Минцифры. Минцифры предложило продлить нулевой налог для IT-компаний

"Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для ИТ-компаний продолжает действовать. На 2024 год на субсидирование льготной ставки в бюджете заложено более 4 миллиардов рублей. В связи с решениями Центробанка о повышении ключевой ставки в этом году программа потребовала допфинансирования", — говорится в сообщении.

Министерство нашло дополнительные средства, и их первая часть уже выделена — вторую доведут до конца года, она обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки. Льготные условия сохраняются для компаний, которые ранее получили уведомления о переводе на коммерческую ставку.

"Образовавшаяся из-за роста ключевой ставки задолженность перед банками поэтапно погашается и будет полностью закрыта с учетом планируемых к доведению средств. В ближайшее время первая волна платежей в адрес банков завершится, и будет произведен перерасчет. Платить по рыночной ставке ИТ-компаниям не придется", — добавили в министерстве.

За время действия программы льготного кредитования IT-компаний с 2019 года поддержку получили 163 проекта с общим кредитным портфелем более 80 миллиардов рублей.