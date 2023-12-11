2023-12-11T04:47:00+03:00
2023-12-11T05:21:18+03:00
2023-12-11T04:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/itb/20231211/842520771.html
В Шуе будут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"
ИТ-бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус" начнут производить в Шуе и собирать готовую продукцию в Твери: устройство поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а запаса аккумулятора... ПРАЙМ, 11.12.2023
ит-бизнес, экономика, технологии, промышленность, новости, россия, шуя, ноутбуки, производство
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/68/832296853.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/68/832296853.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/68/832296850.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/68/832296850.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/68/832296847.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/68/832296847.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231108/842206323.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус" начнут производить в Шуе и собирать готовую продукцию в Твери: устройство поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы, рассказали РИА Новости в компании.
"Аквариус" запускает производство российских многофункциональных ноутбуков с высоким разрешением экрана… Ноутбук Aquarius Cmp NS616 разработан в собственном R&D-центре и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: системная плата изготовлена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери… Поддерживаются высокоскоростные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, в качестве опции возможна установка LTE модема. Запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы", — говорится в сообщении компании.
Там добавили, что в устройство встроен энергоэффективный процессор с частотой до 5 гигагерц. Ноутбук оснащен экраном 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей и предназначен для решения широкого круга задач: бизнеса, учебы, работы с графическими и видеоматериалами.
Устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России.