МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус" начнут производить в Шуе и собирать готовую продукцию в Твери: устройство поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы, рассказали РИА Новости в компании. В Москве будут производить шоколад из натуральных ингредиентов

"Аквариус" запускает производство российских многофункциональных ноутбуков с высоким разрешением экрана… Ноутбук Aquarius Cmp NS616 разработан в собственном R&D-центре и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: системная плата изготовлена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери… Поддерживаются высокоскоростные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, в качестве опции возможна установка LTE модема. Запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы", — говорится в сообщении компании.

Там добавили, что в устройство встроен энергоэффективный процессор с частотой до 5 гигагерц. Ноутбук оснащен экраном 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей и предназначен для решения широкого круга задач: бизнеса, учебы, работы с графическими и видеоматериалами.

Устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России.