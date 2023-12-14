МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов Воложа. Лидер ЛДПР назвал сооснователя "Яндекса" Воложа "беглецом за выгодой"

Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.

"Сооснователь Яндекса пытается добиться отмены санкций", — говорится в сообщении агентства.

По словам одного из его адвокатов, сейчас Волож не является крупным акционером "Яндекса", поскольку не имеет права собственности и какого-либо контроля над компанией, а также ранее передал свою долю в размере 8,6% независимому доверительному управляющему. Тем не менее, в европейском суде эти аргументы отвергли, поскольку Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике.

В сентябре агентство сообщало, что Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода.