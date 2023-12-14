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СМИ: сооснователь "Яндекса" Волож хочет добиться снятия санкций в суде ЕС
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Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает агентство Bloomberg со... ПРАЙМ, 14.12.2023
ит-бизнес, технологии, новости, яндекс, аркадий волож, санкции против рф
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов Воложа.
Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.
"Сооснователь Яндекса пытается добиться отмены санкций", — говорится в сообщении агентства.
По словам одного из его адвокатов, сейчас Волож не является крупным акционером "Яндекса", поскольку не имеет права собственности и какого-либо контроля над компанией, а также ранее передал свою долю в размере 8,6% независимому доверительному управляющему. Тем не менее, в европейском суде эти аргументы отвергли, поскольку Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике.
В сентябре агентство сообщало, что Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода.