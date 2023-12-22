МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Самая большая начальная зарплата, предложенная IT-специалистам в России в 2023 году, составила 800 тысяч рублей в месяц — столько может получать технический директор, а в среднем высокие зарплаты в отрасли держатся на уровне 300-400 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании группы компаний BestDoctor и hh.ru, проведенном на основе анализа анкет на рекрутинговом сервисе, его данные есть у РИА Новости. Раскрыто, как выросла средняя зарплата у Дедов Морозов

"Согласно исследованию, уровень зарплат в IT вырос в среднем на 10% за последний год. Самые высокие зарплаты держатся на уровне 300-400 тысяч рублей, а максимальная зарплата зафиксирована на уровне от 800 тысяч рублей в месяц и выше", — говорится в исследовании. Там же уточняется, что наиболее высокими зарплатами отличается позиция технического директора.

Высокий заработок в сфере IT предлагают компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения (ПО), системные интеграторы, а также интернет-компании — поисковики, платежные системы, соцсети и другие. На них приходится 80% IT-вакансий с предлагаемой зарплатой от 400 тысяч рублей.

В топ-5 регионов в 2023 году по числу высокооплачиваемых вакансий вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область. "Росту зарплат в IT способствовали сразу несколько факторов: развитие тренда на цифровизацию, необходимость разработки собственных решений и российского ПО, рост и развитие технологических компаний и вендоров", — прокомментировал сооснователь группы компаний BestDoctor Марк Саневич.

В то же время в 2023 году немного снизилась доля вакансий IT-специалистов, где предлагают удаленный формат работы — сейчас она составляет 27%. А вот доля вакансий с упоминанием гибридного графика постепенно увеличивается. "Постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости… В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию", — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.