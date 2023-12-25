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2023
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Россиян предупредили о методах мошенников, использующих QR-коды
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В России наблюдается рост числа случаев квишинга, то есть фишинга с использованием поддельных платежных QR-кодов, предупредила в эфире радио Sputnik эксперт и куратор платформы... ПРАЙМ, 25.12.2023
ит-бизнес, технологии, новости, мошенники, qr-код, фишинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В России наблюдается рост числа случаев квишинга, то есть фишинга с использованием поддельных платежных QR-кодов, предупредила в эфире радио Sputnik эксперт и куратор платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "Мошеловка" Алла Храпунова.
По ее словам, суть метода в том, что злоумышленники подделывают QR-коды, отправляя людей на фишинговые сайты или фальшивые платежные формы.
Наиболее уязвимы для квишинга те, кто использует QR-коды часто.
Мошенники могут подделывать QR-коды для оплаты товаров и услуг, а также рассылать письма от имени реальных компаний с графическими метками, ведущими на фишинговые сайты.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно следовать определенным правилам. В частности, необходимо внимательно рассматривать ссылки, предлагаемые через QR-коды, и проверять платежные формы.
Также через QR-коды злоумышленники начали предлагать скачивать мошеннические приложения — если установить такую программу на телефон, то он будет взломан, предупредила эксперт.