МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В России наблюдается рост числа случаев квишинга, то есть фишинга с использованием поддельных платежных QR-кодов, предупредила в эфире радио Sputnik эксперт и куратор платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "Мошеловка" Алла Храпунова. Россиянам рассказали о предновогодней схеме мошенничества

По ее словам, суть метода в том, что злоумышленники подделывают QR-коды, отправляя людей на фишинговые сайты или фальшивые платежные формы.

Наиболее уязвимы для квишинга те, кто использует QR-коды часто.

Мошенники могут подделывать QR-коды для оплаты товаров и услуг, а также рассылать письма от имени реальных компаний с графическими метками, ведущими на фишинговые сайты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно следовать определенным правилам. В частности, необходимо внимательно рассматривать ссылки, предлагаемые через QR-коды, и проверять платежные формы.

Также через QR-коды злоумышленники начали предлагать скачивать мошеннические приложения — если установить такую программу на телефон, то он будет взломан, предупредила эксперт.