МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" завершила регистрацию на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, свидетельствуют данные реестра САР. "Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан

"26 декабря 2023 года международная компания акционерное общество "Яндекс" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", — указывается в реестре.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили: "Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний".

"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V., ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.

В мае сообщалось, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, и теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над "Яндексом", контроль сохранит за собой менеджмент.

Банк России 25 декабря 2023 года зарегистрировал привилегированные акции двух типов — "А" и "Б", а также обыкновенные акции МКАО "Яндекс".