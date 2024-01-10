МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт утекли в РФ в сеть с начала 2024 года, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. Адвокат оценила риск утечки данных из электронных медицинских карт

"С начала 2024 года (с 1 по 9 января) в сеть утекло 116,5 миллиона строк данных пользователей общим объемом 5 ТБ. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — сказал Вураско.

Он отметил, что небольшое затишье наблюдалось только 1 января. В остальные дни специалисты фиксировали киберинциденты.

По словам эксперта, в открытый доступ попали 324 тысячи e-mail-адресов и 274,9 тысячи номеров телефонов.

"По количеству опубликованных данных в начале года первое место занял финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT", — добавил Вураско.