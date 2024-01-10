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2024
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Оценен объем персональных данных, утекших в России в сеть с начала года
ИТ-бизнес
Новости
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Более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт утекли в РФ в сеть с начала 2024 года, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... ПРАЙМ, 10.01.2024
ит-бизнес, технологии, новости, кибербезопасность, персональные данные
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт утекли в РФ в сеть с начала 2024 года, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
"С начала 2024 года (с 1 по 9 января) в сеть утекло 116,5 миллиона строк данных пользователей общим объемом 5 ТБ. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — сказал Вураско.
Он отметил, что небольшое затишье наблюдалось только 1 января. В остальные дни специалисты фиксировали киберинциденты.
По словам эксперта, в открытый доступ попали 324 тысячи e-mail-адресов и 274,9 тысячи номеров телефонов.
"По количеству опубликованных данных в начале года первое место занял финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT", — добавил Вураско.