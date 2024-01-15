ВАШИНГТОН, 15 янв — ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив часть из них и дополнив оставшуюся, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Абрамченко раскрыла пользу ИИ для сельского хозяйства

"Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные. Нам необходим осторожный баланс политик для раскрытия его потенциала", — написала Георгиева в своей колонке на сайте фонда.

Среди развитых экономик, по данным главы МВФ, доля рабочих мест, подверженных влиянию ИИ, составляет 60%, из которых одна половина получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%, пишет Георгиева.

Она признала возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. В то же время Георгиева отметила риск увеличения неравенства и сокращения занятости.

По ее оценке, рынок труда в развивающихся странах меньше подвержен влиянию искусственного интеллекта, во многих из них отсутствует инфраструктура или квалифицированные специалисты для получения преимуществ от технологий ИИ, что в то же время угрожает ростом глобального неравенства между странами.

"Чистый эффект предсказать трудно, поскольку ИИ будет проходить через экономики множеством способов. С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества", — указала она.

Также среди угроз применения ИИ Георгиева подчеркнула возможный рост социальной напряженности, который необходимо предотвратить законодателям в своих странах, создавая специальные программы для рабочих, подверженных негативному влиянию данной технологии.