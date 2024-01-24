МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. 

Киберпреступность

Россиян предупредили об обмане мошенников через фейковые аккаунты

"Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет… Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет", — поделился Голованов, добавив, что схема будет распространяться в мессенджерах.

Он отметил, что злоумышленники будут копировать аккаунты в мессенджерах и при звонке жертве не только генерировать голос, но и видеоизображение звонящего. Поскольку общение будет происходить в режиме реального времени, подозрений у жертвы может не возникнуть. Однако это перспективы не 2024 года, успокоил эксперт.

Голованов напомнил, что на текущий момент мошенники отправляют жертве голосовые сообщение в мессенджере от якобы знакомого или руководителя с просьбой перевести деньги, однако у этой схемы есть проблема — сгенерированные искусственным интеллектом сообщения "не адаптивные".

По его словам, жертва, которая слушает сообщения, понимает, что это сгенерированный голос. "Интонация, с которой идут все голосовые сообщения, роботизированна: перепад голоса, отсутствие разговорных частиц и фонового шума. Это все очень настораживает человека, несмотря на то, что тембр голоса действительно похож на тембр реального человека", — пояснил Голованов.

В свою очередь, будущий мошеннический тренд будет сложно вычислить: "Старые схемы, например, "мама, переведи деньги, я в тюрьме", играют феерическими красками, и распознать, что это не тот человек, становится очень сложно". Эксперт считает, что единственный способ, благодаря которому это можно сделать — проверка аккаунта. На слух же у жертвы распознать ИИ не получится.