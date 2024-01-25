МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Отечественный IT-производитель "Аквариус" открыл новые центры по разработке программного обеспечения (ПО) для смартфонов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в компании. В Совфеде оценили защищенность корпоративных мессенджеров на "Авроре"

"Группа компаний "Аквариус" сообщает об открытии двух центров разработок в стране. Новые офисы располагаются в Санкт-Петербурге, где осуществляется автоматизация тестирования программного обеспечения по управлению серверами, и в Нижнем Новгороде, где работают специалисты в области разработки программного обеспечения для мобильных устройств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда в Санкт-Петербурге занимается автоматизацией тестирования процессора и ПО. По словам разработчика, главная задача команды — до конца 2024 года выстроить работу так, чтобы от момента сборки продукта до выдачи отчета о его качестве вмешательство инженера практически не требовалось.

В свою очередь, в нижегородском центре сейчас работа направлена на создание адаптированной операционной системы (ОС) для смартфонов Aquarius.

"Открытие двух R&D-центров имеет стратегическое значение для группы компаний. Во-первых, в обоих городах находились сформированные команды, обладающие экспертизой мирового уровня в тех компетенциях, которые были необходимы. Во-вторых, здесь располагаются одни из лучших ИТ-школ, что в дальнейшем позволит нам привлекать в "Аквариус" высокопрофессиональных разработчиков для расширения команд. И, конечно, мы нацелены на наращивание своего присутствия и укрепление позиций группы на рынке ИТ", — рассказал президент ГК "Аквариус" Владимир Степанов.

На данный момент компания имеет три центра разработок: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ее производственные комплексы расположены в Шуе (Ивановская область) и Твери, а в 135 городах России работают 250 сервисных центров.