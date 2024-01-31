МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2023-2024 финансового года, завершившееся 31 декабря 2023-го, увеличилась на 30% в годовом выражении и составила 44,161 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Индексы США снижаются в свете отчетов компаний и данных по рынку труда

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 5,92 доллара против 4,54 год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 15,2% в годовом выражении, до 118,537 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 33,1% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 21,87 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,93 доллара с 2,2 доллара. Скорректированная прибыль также составила 2,93 доллара, аналитики ждали показатель на уровне 2,78 доллара. Выручка выросла на 17,6% в годовом выражении — до 62,02 миллиарда долларов при прогнозе в 53,12 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 20,3% в годовом выражении — до 25,88 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 13,2% — до 19,249 миллиарда долларов.

После закрытия основных торгов в США акции Microsoft дешевели на 0,7%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.