МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2023 года увеличил чистую прибыль на 23% по сравнению с предыдущим годом — до 73,795 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга. Прибыль Microsoft выросла почти на треть

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 5,8 доллара против 4,56 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 8,6% в годовом выражении — до 307,394 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Alphabet по итогам четвертого квартала выросла в 1,5 раза и составила 20,687 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 1,64 доллара против 1,05 доллара в аналогичном периоде 2022 года, прогнозировался показатель на уровне 1,59 доллара. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 13,5% — до 86,31 миллиарда долларов при прогнозе показателя на уровне 85,23 миллиарда.

Выручка от рекламы в Google за четвертый квартал выросла в годовом выражении на 11%, до 65,517 миллиарда долларов. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков в 66,1 миллиарда долларов.

После закрытия основных торгов в США акции Alphabet дешевеют на 4,3%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.