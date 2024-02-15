МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" планирует ввести в эксплуатацию новую штаб-квартиру в Москве к концу года, а к середине 2025 года — быть готовым переезду, говорится в отчете компании. Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранцами акциями "Яндекс банка"

"Новая штаб-квартира "Яндекса" в Москве: конец 2024 — планируемая дата ввода в эксплуатацию, середина 2025 года — готовность к переезду", — сказано в отчете.

Штаб-квартира расположится в районе улицы Академика Зельдовича (Гагаринский район Юго-Западного административного округа Москвы), её строительство началось в 2020 году. Площадь комплекса составит более 262 тысяч квадратных метров, он будет состоять из трех крыльев, объединенных центральным "многосветным" пространством.

Особенность здания заключается в том, что оно будет углублено под землю на 22,6 метра вниз. Это будет пять подземных этажей плюс 12-15 этажей надземных. На первых этажах разместятся кафе, рестораны и другой попутный бизнес, внутри также будут учебные классы, лектории, залы для презентации и "Яндекс Музей". Вокруг здания расположатся "общественные пространства".

В роли технического заказчика проекта выступает компания MR Group, генподрядчик — компания "Энка".